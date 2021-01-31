Інтенсив вихідного дня: 60-секундні кардіотренування

Ці 60-секундні тренування – ідеальний спосіб залишатися в тонусі та продовжувати тренування навіть тоді, коли у вас немає можливості відвідати спортзал.

Джерело: Sonima

Піт Егоскеу – тренер та автор серії книг Pain Free, продемонстрував кілька 60-секундних тренувань, які можна відтворювати вдома без спеціального обладнання.

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Від фітнесу ABS для красивого преса та підтягнутої спини до навантажень на руки та ноги, всі продемонстровані у відео рухи – чудовий спосіб підтримати чудову форму усього тіла.

Авторські кардіотренування – Відео з каналу Live Sonima

Егоске наголошує, що чим більше ви задієте своє тіло, тим ефективнішою буде вправа. Ці креативні та прості тренування можуть тривати лише хвилину, і, навіть попри короткий час виконання, вони змусять вас попотіти.

Що потрібно для тренувань за програмою Егоскеу:

скакалка для того, щоб розігріти тіло

набір резинок для фітнесу (можна використати скакалку, як показано на відео)

килимок для занять спортом

Цей мінімальний набір для тренувань допоможе вам підтримувати своє тіло в чудовій фізичній формі!