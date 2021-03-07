Інтенсив вихідного дня: 7 статичних асан від сколіозу і кіфозу

Джерело:Good Looker
Щоб усунути захворювання опорно-рухової системи та забути про болі в спині, пропонуємо вам 7 ефективних поз йоги, які позбавлять від сколіозу, а також зміцнять і розтягнуть хребет. Спробуйте виконувати їх регулярно і ви відчуєте ефект.
Хронічні захворювання опорно-рухової системи, сутулість, погіршення постави, викривлення хребта і втрата мобільності проявляються все частіше. Серед основних причин – неправильне положення при сидячій роботі та малорухливий спосіб життя. Згодом частина м'язів слабшає, а інша – бере на себе все навантаження та затискається.
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Комплекс включає базові вправи, для виконання яких не потрібна особливо розвинена гнучкість чи сила м'язів. Тому впоратися з програмою зможе навіть початківець. Головне правило – не поспішати, дихати рівно та зупинитися, якщо відчуваєте сильний біль
Час виконання:
Планка на прямих руках / Фото Pexels
Для чого: асана допомагає утримувати хребет у правильному положенні, виправляє поставу та допомагає позбутися від сутулості.
Як виконувати: випряміться в планці на прямих руках. Долоні розташуйте під плечима, ноги тримайте разом. Спина повинна утворити одну пряму лінію. Напружте прес та не провалюйте живіт вниз.
Поза сфінкса / Фото Wepalaver
Для чого: асана розкриває грудну клітку та підвищує гнучкість хребта. Якщо виконувати вправу регулярно, то м'язи спини зміцняться, що виправить поставу.
Як виконувати: опустіться на живіт, розтягніться та розслабтеся. Стуліть ноги, витягніть носочки. Підніміть корпус верх. Покладіть руки паралельно до грудей. Повинен утворитися рівномірний прогин в попереку.
Підйом рук та ніг / Фото Pinterest
Для чого: прокачування мускулатури спини, живота, сідниць. Комплекс м'язів дасть потрібну опору для хребта, утримає його в природному положенні.
Як виконувати: поставте руки під плечима, а коліна під тазом, спина повинна бути прямою. Тепер одночасно відірвіть від поверхні праву руку і ліву ногу, при цьому сформується легкий прогин в попереку. Потім поміняйте бік.
Поза напівмостик / Фото Pinterest
Для чого: розтяжка хребта, зміцнення і масаж на м'язи спини. Поза укріпляє сідниці, ноги, прес, шию та розвантажує поперек.
Як виконувати: переверніться на спину, підігніть коліна, стопи поставте ближче до таза, руки витягніть уздовж тулуба. Переведіть вагу на лопатки та п'яти, при цьому підійміть сідниці високо вгору.
Вправа човник / Фото Pinterest
Для чого: опрацювання квадріцепсів, м'язів попереку та черевного преса. Вправа вирівнює навантаження на спину, зменшує жирові відкладення в районі талії та розтягує підколінні сухожилля.
Як виконувати: витягніть тіло в положенні лежачи. Підніміть від підлоги прямі зімкнуті ноги на невелику висоту. Водночас припідніміть голову, плечовий пояс, лопатки. Руки випряміть над головою. Напружте м'язи пресу, тримайте рівновагу.
Поза перевернутого столу / Фото Wday
Для чого: посилення м'язового корсета навколо поперекової області та навантаження на плечовий пояс, грудний відділ, мускулатуру сідниць і стегна. Тонізуються суглоби кінцівок, витягується хребетний стовп, поліпшується постава.
Як виконувати: сядьте, відхиліться назад, поставте руки на підлогу, пальцями до таза. Коліна підігніть, стопи присуньте до себе і розташуйте на килимок, на відстані в ширину плечей. Тепер підніміть вгору корпус до єдиної лінії від шиї до стегон. Долоні під плечима, коліна над п'ятами, таз не повинен провисати.
Поза собакою мордою вниз / Фото Headtopics
Для чого: витягування хребта, повернення мобільності та зняття болю в поперековому відділі. Асана розвиває гнучкість, покращує м'язову еластичність ніг, зміцнює прес та спину.
Як виконувати: станьте в планку на прямих руках – положення корпуса як в класичному варіанті. Потім упріться в долоні та підніміть таз вгору. Тіло повинно утворювати трикутник. Для полегшення можна відірвати стопи від підлоги та трохи зігнути коліна.