Інтенсив вихідного дня: вправи для колінних суглобів

Відчуваєте хрускіт в колінах, біль та дискомфорт при присіданні? Тоді вам допоможуть ці прості вправи! Розповідаємо, як на колінні суглоби впливає гімнастика, як її проводити та що для цього потрібно.

Гімнастика для суглобів ніг особливо актуальна для тих, хто переніс травму або захворювання опорно-рухової системи. В таких випадках цей вид навантажень допомагає відновити рухливість і гнучкість. А для здорових людей, які мало рухаються вправи для колін допоможуть тримати тіло в тонусі та уникнути розтягування або вивиху.

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Показання та протипоказання

Як реабілітації лікарі рекомендують вправи для колінних суглобів багатьом пацієнтам. Вони допоможуть у випадках:

Травм: розтягування, вивиху, перелому, пошкодження меніска;

Артриту – запалення суглоба;

Бурситу – запалення суглобової сумки;

Періартриту – запалення сухожиль;

Остеопорозу – демінералізація кісток.

У разі нещасного випадку виконувати гімнастику теж можна, проте важливо дочекатися загоєння рани. В деяких випадках, навіть при дотриманні постільного режиму, легкі рухи прискорять процес відновлення.

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До виконання вправ варто приступати тільки за згодою лікаря.

Існує чимало причин, чому у вас може проявитися біль в колінах. І якщо для лікування одних – навантаження є обов'язковими, то для інших гімнастика може стати значним ударом по здоров'ю. Це стосується запалень суглобів після перенесеної інфекції і новоутворень.

Гостра фаза будь-якої хвороб та свіжа травма також є протипоказанням для виконання вправ для колінних суглобів. Слід бути обережним, якщо у вас є захворювання хребта або пошкоджені суглоби не тільки колін, але і всього тіла.

Гімнастика

Пам'ятайте, що вправи не повинні викликати біль. Як тільки відчуєте дискомфорт, зупиніть гімнастику. Якщо ж вам дуже просто її виконувати, то спробуйте збільшити кількість підходів, повторіть вправи двічі, збільште темп. І не забудьте опрацьовувати обидві ноги.

Те, що для здорових людей – розминка перед гімнастикою, перетворюється в пацієнтів з хворими колінами в повноцінне навантаження.

Не зайвим буде зробити легкий масаж ніг у напрямку від стоп до стегон. Кожну вправу слід виконувати з мінімальною амплітудою і в повільному темпі й лиш потім приступати до повноцінного виконання.

Вправи проти болю в колінах – Відео з каналу Tone and Tighten

Якщо ви здорові й просто хочете зміцнити суглоби, то можете виконати комплекси для відновлення після хвороб, як розминку перед повноцінним заняттям.

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