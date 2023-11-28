Будьте обережними: цей фаст-фуд може викликати у вас депресію

Усі ми дуже любимо фаст-фуд, однак навіть близько не здогадуємося про те, що окрім збільшення ваги, він може викликати навіть депресію і тривогу.

Наслідки від регулярного вживання фаст-фуду знає кожен з нас, і вони не зовсім приємні. Однак, якщо ви не лише хочете зберегти свою талію тонкою, але й не отримати депресію, то варто все ж таки відмовитися від вживання певного фаст-фуду, а саме – картоплі фрі.

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Згідно з нещодавнім дослідженням, проведеним в Ханчжоу, вживання картоплі фрі призведуть до проблем з психічним здоров'ям, тож ви згодом можете отримати тривогу чи депресію. У дослідженні взяли участь понад 140 тисяч учасників, ті, хто їв смажену картоплю, мали високий розвиток депресії й тривоги, ніж ті, хто її не вживав.

Однією з причин є високий рівень трансжирів, які містяться в смажених продуктах. Трансжири завжди пов’язані з цілою низкою проблем для здоров'я.



Картопля фрі є шкідливою / Фото Indian Veggie Delight

Дієтологиня Хайді Моретті каже, що все це відбувається через те що смажена їжа викликає запалення через окислення оброблених масел, які нагріваються до дуже високої температури.

Олію в ресторанах використовують неодноразово, тому це ще більше посилює розщеплення жирів та завдає шкоди організмові через запалення та вільні радикали. Запалення посилає сигнали загрози в мозок і змінює настрій,

– розповіла Хайді Моретті.

А ще часто до вживання фаст-фуду вдаються люди з депресивністю й тривожністю. Люди з нижчим рівнем депресії або взагалі її відсутністю – обирають здорову їжу. Тож для того, аби не піддати себе поганому настрою, відмовтеся від вживаня картоплі фрі у великій кількості.

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Натомість обирайте корисні продукти. Щоб тримати свій організм в тонусі, особливо взимку, спробуйте кожного дня додавати у свій раціон фрукти, овочі та горіхи, які багаті вітамінами та мікроелементами. Що саме варто додати у свою продуктову корзину – читайте у матеріалі.