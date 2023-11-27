Коли мовиться про модні дієтичні добавки, продукти з колагеном є одними з найбільш популярних. Та ви могли про це не підозрювати, але вам необов'язково купувати добавки, адже колаген можна отримати природним шляхом з деяких продуктів. Про те, що саме варто додати до меню, розповіла дієтологиня Крістіна Манян.

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Риба

Якщо ви хочете отримати колаген природним способом, то риба є одним із найкращих варіантів. Риб'ячий колаген засвоюється організмом найкраще, окрім того, у рибі ви також зможете знайти багато жирів омега-3 та високоякісного білка.

Ви можете додати до свого раціону лосось, анчоуси, сардини та будь-які інші види риби, які вам до вподоби.

Цитрусові

Існують продукти, які містять дуже багато вітаміну С, і це саме цитрусові. Спробуйте протягом зими споживати більше апельсинів, грейпфрутів. лимонів та лаймів. Вони не тільки допоможуть підтримати імунітет, але й відіграють важливу роль у процесі виробництва колагену в організмі.

Зверніть увагу й на те, що цитрусові можна додати до свого харчування у безліч різноманітних способів: ви можете додавати їх у салати, вичавлювати сік чи їсти цілими. У будь-якому випадку ці продукти допоможуть зберегти здоров'я шкіри, волосся та нігтів.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Яйця

Яйця – це чудовий варіант продукту для сніданку, адже у них містяться пролін, цинк та сірка, а також вони допомагають утворювати колаген. Звісно, цинк міститься у яєчному жовтку, та навіть якщо ви слідкуєте за рівнем холестерину і вживаєте тільки білок, ви все ще можете отримати чимало проліну та сірки, які також підуть на користь вашому організму.



Яйця містять білок та інші поживні речовини / Фото Pexels

Квасоля

Квасоля – це чудове вегетаріанське джерело білка, який просто-таки необхідний для виробництва колагену в організмі. І окрім ряду амінокислот, що потрібні для утворення цієї речовини, із квасолі ви також можете отримати чимало корисної міді.