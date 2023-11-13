Наповнюючи свою тарілку цими продуктами, ваш організм за це вам «подякує». Список найкорисніших продуктів склала дієтологиням Крісті Дель Коро.

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Авокадо

В авокадо міститься 20% денної норми клітковини для людини. А ще цей суперфуд містить мононенасичені жири, які знижують рівень холестерину.

Волоські горіхи

У горіхах міститься джерело жирних кислот омега-3. Вони знижують рівень поганого холестерину та підвищують рівень корисного.

Сучасне веганство – це спосіб життя. Однак вчені стверджують, що рослинне меню може спричинити дефіцит вітамінів, жирних кислот, макро- та мікроелементів. Як цього не допустити, розповідаємо у матеріалі.

Яйця

Яєчний білок містить чимало білка, а жовтки багаті вітаміном В12, А та холіном, який дуже корисний для вагітних жінок.

Ківі

У ківі є більше вітаміну С, ніж в апельсинах. Також цей фрукт є хорошим джерелом калію та клітковини.



Ківі – корисний фрукт для щоденного вживання / Фото Pexels

Диня

У ній містяться антиоксиданти, які позитивно впливають на нашу шкіру. А калій, яким багата диня, допомагає знизити кров’яний тиск.

Шпинат

Вживаючи шпинат, ви наситите свій організм залізом, фолієвою кислотою та флавоноїдами, які багаті антиоксидантами.

Лосось

Лосось містить корисні для серця жири та омега-3. Що цікаво, лосось – це одне з небагатьох харчових джерел вітаміну D.



Лосось містить необхідний нам вітамін D / Фото Pexels

Апельсин

Звісно, всі знають про те, що апельсин багатий вітаміном С, який здатен стимулювати синтез колагену, який допомагає шкірі залишатися еластичною.

Сардини

Сардини багаті на вітаміни D і B12 та є відмінним джерелом кальцію і жирних кислот омега-3.

Мигдаль

Цей горіх багатий на мононенасичені жирні кислоти, які підтримують здоров'я кровоносних судин. Також мигдаль є джерелом кальцію та клітковини, яка знижує рівень холестерину.