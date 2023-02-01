Існують деякі суперечки щодо того, чи варто їсти шкірку. Насправді вона їстівна і дуже корисна.

Зверніть увагу Клітини та енергія: все, що треба знати про їхній взаємозв'язок

Шкіра дуже поживна

Шкірка ківі містить високу концентрацію поживних речовин, особливо клітковини, фолієвої кислоти та вітаміну Е.

Клітковина : ця важлива поживна речовина живить корисні бактерії, що живуть у вашому кишківнику. Дієти з високим вмістом клітковини пов'язані зі зниженням ризику серцевих захворювань, раку та діабету.

: ця важлива поживна речовина живить корисні бактерії, що живуть у вашому кишківнику. Дієти з високим вмістом клітковини пов'язані зі зниженням ризику серцевих захворювань, раку та діабету. Фолієва кислота : є особливо важливою поживною речовиною для росту та поділу клітин.

: є особливо важливою поживною речовиною для росту та поділу клітин. Вітамін Е: цей жиророзчинний вітамін має сильні антиоксидантні властивості, що допомагає підтримувати клітини здоровими.

Вживання шкірки ківі може збільшити вміст клітковини в ньому на 50%, фолієвої кислоти на 32% і підвищити концентрацію вітаміну Е на 34%.

Оскільки багато людей не споживають достатню кількість цих поживних речовин у своєму раціоні, вживання ківі зі шкіркою надолужить це.

Ківі не потрібно чистити від шкірки / Фото Unsplash

Більшість антиоксидантів міститься в шкірі

У шкірці ківі міститься багато антиоксидантів. У шкірці їх є значно більше, ніж у самій м'якоті.

Оскільки шкірка ківі багата як водорозчинними, так і жиророзчинними антиоксидантами, вона забезпечує потужний антиоксидантний захист для всього організму.