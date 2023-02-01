Існують деякі суперечки щодо того, чи варто їсти шкірку. Насправді вона їстівна і дуже корисна.
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Шкіра дуже поживна
Шкірка ківі містить високу концентрацію поживних речовин, особливо клітковини, фолієвої кислоти та вітаміну Е.
- Клітковина: ця важлива поживна речовина живить корисні бактерії, що живуть у вашому кишківнику. Дієти з високим вмістом клітковини пов'язані зі зниженням ризику серцевих захворювань, раку та діабету.
- Фолієва кислота: є особливо важливою поживною речовиною для росту та поділу клітин.
- Вітамін Е: цей жиророзчинний вітамін має сильні антиоксидантні властивості, що допомагає підтримувати клітини здоровими.
Вживання шкірки ківі може збільшити вміст клітковини в ньому на 50%, фолієвої кислоти на 32% і підвищити концентрацію вітаміну Е на 34%.
Оскільки багато людей не споживають достатню кількість цих поживних речовин у своєму раціоні, вживання ківі зі шкіркою надолужить це.
Ківі не потрібно чистити від шкірки / Фото Unsplash
Більшість антиоксидантів міститься в шкірі
У шкірці ківі міститься багато антиоксидантів. У шкірці їх є значно більше, ніж у самій м'якоті.
Оскільки шкірка ківі багата як водорозчинними, так і жиророзчинними антиоксидантами, вона забезпечує потужний антиоксидантний захист для всього організму.