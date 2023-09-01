Якщо ви студент чи навчаєтеся в школі, то точно помічали, що в різний час доби маєте різні успіхи з читанням, розв'язуванням задач тощо. Це явище може пояснити наука хронобіологія, адже ваш мозок точно знає, коли йому найкраще вчитися.

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Коли потрібно вчитися

Звісно, нові дослідження показують, що ефективність навчання залежить не тільки від часу, але й від десятків інших факторів, але й забувати про правильний графік також не варто. Виявляється, найефективніше мозок працює між 10:00 та 14:00 і з 16:00 до 22:00. Тим часом найменш ефективний час для навчання – з 04:00 до 07:00 ранку.

Якщо ви полюбляєте навчатися вранці, це досить непоганий час, адже мозок, як правило, працює найгостріше після сну та сніданку. Окрім того, позитивно на продуктивність впливає й природне освітлення – воно корисне для очей та допомагає підтримати пильність.

У цей період найкраще, що ви можете зробити – це відкрити підручник та вивчити нову теорію чи переглянути нотатки за попередні дні, оскільки саме вранці ваша пам'ять працює найкраще.

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Тоді як у другій половині дня ваш мозок найкраще вміє інтегрувати нову інформацію у ті знання, що ви вже отримали раніше. Денне навчання також може дати хороші результати, адже саме у цей час доби люди є найбільш активними.



Навчання вранці може бути дуже продуктивним / Фото Pexels​

Ви будете здивовані, та свої переваги має і навчання пізно ввечері та вночі, яке притаманне для багатьох школярів та студентів. Якщо вам потрібно попрацювати над творчим проєктом, то ви не знайдете кращого часу за ніч – саме тоді активується ваша креативність, а також ви стаєте більш сконцентрованими на роботі.

Окрім того, сон відразу після навчання допомагає вкласти інформацію в голові та краще запам'ятати її. Втім, тут важливо не впадати у крайнощі та не забувати про здоровий сон, який має тривати 7 – 9 годин.