Тому згадайте, коли востаннє ви його перевіряли? Якщо задумались над цим питанням або ж ваша відповідь "Не знаю", то саме час це зробити.

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Коли необхідно перевіряти слух

Міністерство охорони здоров'я України наголошує, що перевірка слуху повинна відбуватись регулярно – раз на рік. Якщо ж ви помітили різке зниження, то необхідно вже бігти до оториноларинголога (ЛОРа).

Особливо актуальним питання негативного впливу на здоров'я вух є зараз – в умовах воєнних дій та гучних звуків,

– кажуть у МОЗ.



Будьте обережні зі слухом / Фото Pexels

Одним зі способів діагностики є аудіометрія, під час якої визначають інтенсивність, тон звуку, які вухо може сприйняти, та ще кілька параметрів. Цей аналіз дає розуміння того, чи добре функціонує ваш слух. Процедура є безпечною як для дорослих, так і для дітей.

Якщо раптом ваша дитина не надто добре реагує на звуки, проблеми можна визначити за допомогою спеціального скринінгу слуху.

Дорослим же негайно потрібно звертатись до фахівця, якщо:

робите гучніше, коли слухаєте музику чи дивитесь фільм, хоч раніше усе чули на звичному рівні;

з'явився дзвін у вухах або приглушений шум;

не одразу розумієте, що каже співрозмовник;

просите людей повторити щойно сказане, адже не повністю чуєте розмову.

Цікавий факт: у світі, за інформацією ВООЗ, до 2050 року 2,5 мільярда людей частково втратять слух, з них 700 мільйонам (а це кожному 10-му мешканцю світу) знадобиться реабілітація.

Тож якщо не хочете бути серед цього числа, уважно стежте за своїм слухом та при найменших негативних змінах звертайтесь до лікарів.