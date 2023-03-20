Тому згадайте, коли востаннє ви його перевіряли? Якщо задумались над цим питанням або ж ваша відповідь "Не знаю", то саме час це зробити.
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Коли необхідно перевіряти слух
Міністерство охорони здоров'я України наголошує, що перевірка слуху повинна відбуватись регулярно – раз на рік. Якщо ж ви помітили різке зниження, то необхідно вже бігти до оториноларинголога (ЛОРа).
Особливо актуальним питання негативного впливу на здоров'я вух є зараз – в умовах воєнних дій та гучних звуків,
– кажуть у МОЗ.
Будьте обережні зі слухом / Фото Pexels
Одним зі способів діагностики є аудіометрія, під час якої визначають інтенсивність, тон звуку, які вухо може сприйняти, та ще кілька параметрів. Цей аналіз дає розуміння того, чи добре функціонує ваш слух. Процедура є безпечною як для дорослих, так і для дітей.
Якщо раптом ваша дитина не надто добре реагує на звуки, проблеми можна визначити за допомогою спеціального скринінгу слуху.
Дорослим же негайно потрібно звертатись до фахівця, якщо:
- робите гучніше, коли слухаєте музику чи дивитесь фільм, хоч раніше усе чули на звичному рівні;
- з'явився дзвін у вухах або приглушений шум;
- не одразу розумієте, що каже співрозмовник;
- просите людей повторити щойно сказане, адже не повністю чуєте розмову.
Тож якщо не хочете бути серед цього числа, уважно стежте за своїм слухом та при найменших негативних змінах звертайтесь до лікарів.