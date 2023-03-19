Насправді існує багато ефективних і не дуже методів відбілювання зубів вдома. Але ми спішимо вас попередити – перед цим обов'язково порадьтесь зі своїм стоматологом, щоб не нашкодити.

До слова Цей стан призводить до аутоімунних захворювань

Як відбілити зуби в домашніх умовах

Частота чищення

Чистіть зуби тричі на день по 2 – 3 хвилини. Цей доволі простий прийом не лише очистить їх, а й додасть яскравості усмішці, вбереже від захворювань ясен і неприємного запаху.

Насадка

Можна придбати спеціальну насадку для зубних щіток, які містять необхідні для відбілювання інгредієнти. Використовувати її потрібно зі звичайною пастою.



Це допоможе вашим зубам / Фото Pexels

Набори та паста

За вас вже все зробили. Необхідно просто купити спеціальні набори в аптеці чи у стоматолога. Також є особливі пасти. Використовувати їх можна максимум протягом місяця.

Попри це, потрібно бути обережними, адже деякі гелі, що відбілюють, можуть спровокувати опіки та виразки на тканинах ясен.

Народні засоби

Одразу попереджаємо вас бути обережними, адже ці засоби при неправильному використанні можуть бути шкідливими для емалі. Часто люди використовують сіль та лимонний сік.

Цікаво Цей список повинен знати кожен: продукти для покращення волосся, шкіри та нігтів

З дорожчих засобів – кокосова олія. Її ефективність продемонстрували деякі експерименти. Потрібно взяти олію, масажувати зуби протягом 10 – 15 хвилин, а потім промити рот.

Ще одна рекомендація – їсти фрукти, як-от ананас, ягоди, лимон, чи пити кленовий сироп. Найкраще діятимуть ананас, у якому є бромелін, що зменшує жовтіння, та ягоди, в яких чимало антиоксидантів.