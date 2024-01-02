Точний час для прийомів їжі, щоб уникнути інфарктів та інсультів: нове дослідження

Ви могли про це не знати, та час, коли ви їсте, може дуже сильно впливати на ризик серцевого нападу чи інсульту, тож намагайтеся слідкувати за тим, коли ви приймаєте їжу.

Ви могли про це не знати, та зміна ваших звичок у харчуванні може суттєво знизити ваші ризики як інсульту, так і інфаркту. Тож спробуйте утриматися від деяких шкідливих харчових звичок, щоб захистити власне здоров'я.

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Коли потрібно їсти

Французьке дослідження показало, що люди, які їдять о 9 ранку, мають на 6% більше шансів захворіти на серцево-судинні захворювання порівняно з людьми, які снідають на годину раніше.

А ось вживання вечері після 21:00 пов'язане із збільшенням ризику інсульту на 28%. Натомість вчені радять їсти до 20:00 для того, щоб уникнути подібних ризиків.

Для цього дослідження науковці використали дані понад 103 тисяч французів із середнім віком 42 роки, щоб з'ясувати, який зв'язок звички у харчуванні мають із ризиками різноманітних захворювань.



Снідати потрібно рано вранці / Фото Pexels

Результати показують, що перший прийом їжі пізніше протягом дня – наприклад, пропуск сніданку пов’язаний із вищим ризиком серцево-судинних захворювань із 6-відсотковим збільшенням ризику на годину затримки,

– розповів доктор Бернард Сроур.

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Важливо намагатися снідати якомога раніше після того, як ви прокинулися, а вечерю навпаки – не відтягувати до часу, коли вам вже пора лягати до ліжка. Особливо сильно ризики на захворювання через неправильний час харчування підвищуються у жінок, тож будьте пильні до свого раціону.

До того ж зважайте на те, що чим більша тривалість нічного голодування – тобто часу між останнім та першим прийомом їжі за день, то менший ризик інсультів та інфарктів.