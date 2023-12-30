На щастя, визначити перші симптоми захворювання можна, якщо знати, на що дивитися. І доктор Саша Хаддад поділилася трьома неочевидними ознаками того, що ваше тіло "прямує до діабету 2-го типу".

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Темніша шия

Доктор Саша Хаддад розповіла, чому ж у людей з'являється діабет 2-го типу.

Діабет 2 типу виникає через вибір способу життя, наприклад неправильне харчування, низькі фізичні навантаження та ожиріння. Отже, ваше тіло стає стійким до інсуліну, і рівень цукру в крові різко зростає, що призводить до проблем зі здоров’ям,

– поділилася вона.

Тож якщо ваша шкіра у області шиї починає темнішати і стає наче оксамит, це може бути однією з перших ознак діабету. Одна з причи знебарвлення шкіри – це оксамитове потемніння, яке зазвичай виникає у місцях шкірних складок.

Ця гіперпігментація також може супроводжуватися потовщенням шкіри.



Перші ознаки діабету можна помітити на шиї / Фото Pexels

Шкірні мітки

Ще одна тривожна ознака, на яку точно слід звернути увагу – це утворення тілесного кольору на шкірі, які також називаються шкірними плямами.

Це може бути невеликий виріст епідермальної та дермальної тканин, розміром від одного до кількох міліметрів. Зазвичай вони з'являються на поверхні шкіри на невеликій ніжці.

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Грибкові інфекції

І остання ознака, що може сигналізувати про те, що ваше тіло прямує до діабету – це численні грибкові інфекції, що вражають пахви та простір між пальцями ніг.

Тривожним це стає через те, що саме високий рівень цукру у крові створює кращі умови для росту різноманітних грибків.