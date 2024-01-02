Точное время для приема пищи, чтобы избежать инфарктов и инсультов: новое исследование

Вы могли об этом не знать, и время, когда вы едите, может очень сильно влиять на риск сердечного приступа или инсульта, поэтому старайтесь следить за тем, когда вы принимаете пищу.

Вы могли об этом не знать, но изменение ваших привычек в питании может существенно снизить ваши риски как инсульта, так и инфаркта. Итак, попытайтесь воздержаться от некоторых вредных пищевых привычек, чтобы защитить собственное здоровье.

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Когда нужно есть

Французское исследование показало, что люди, которые едят в 9 утра, имеют на 6% больше шансов заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями по сравнению с людьми, которые завтракают часом ранее.

А вот употребление ужина после 21:00 связано с увеличением риска инсульта на 28%. Ученые советуют есть до 20:00 для того, чтобы избежать подобных рисков.

Для исследования ученые использовали данные более 103 тысяч французов со средним возрастом 42 года, чтобы выяснить, какую связь привычки в питании имеют с рисками различных заболеваний.



Завтракать нужно рано утром / Фото Pexels

Результаты показывают, что первый прием пищи позже в течение дня – например, пропуск завтрака связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний с 6-процентным увеличением риска в час задержки,

– рассказал доктор Бернард Сроур.

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Важно пытаться завтракать как можно раньше после того, как вы проснулись, а ужин наоборот – не оттягивать до времени, когда вам пора ложиться к постели. Особенно сильно риски заболевания через неправильное время питания повышаются у женщин, поэтому будьте бдительны к своему рациону.

К тому же учитывайте, что чем больше продолжительность ночной голодовки – то есть времени между последним и первым приемом пищи за день, тем меньше риск инсультов и инфарктов.