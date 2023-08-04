Коли найкраще вечеряти

Лікарі та дієтологи сходяться на думі щодо одного часового інтервалу. "Ідеально було б вечеряти між 17:00 та 19:00", – каже лікарка Дана Коен.

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Згідно з дослідженням, прийом їжі о 17:00 – найкращий час для вечері, якщо ви намагаєтеся схуднути. Втім, не у всіх є час вечеряти саме в цей час, оскільки у нас різні робочі графіки.

У таких випадках лікарка рекомендує їсти приблизно за три-чотири години до сну для вашого гарного самопочуття, оскільки травлення сповільнюється наприкінці дня. Наявність тригодинного вікна перед сном покращить ваш сон та травлення.



Їжте за 3-4 години до сну / Фото з Pexels

Ваша рання вечеря допоможе вам швидше схуднути, покращить сон, оскільки вечеря задовго до сну допоможе організму відновитися на ефективно спалювати калорії.

Після пізньої вечері посилюється печія, тож якщо ви маєте проблеми з цим, краще відмовтеся від нічних порцій.

Якщо ви не будете пізно вечеряти, то зранку будете почувати себе набагато краще. У вас буде менше проблем з прокиданням, а з "сови" ви перетворитеся в "жайворонка". Також швидка вечеря покращує травлення та рівень цукру в крові.