Пити чи не пити: що відбувається з тілом, коли ви вживаєте комбучу

Ви точно чули щось про напій комбучу, який вживає чимало людей. Попри корисні властивості, комбуча також має дещо негативний вплив.

Комбуча – це напій, традиційно виготовлений шляхом ферментації чаю (зазвичай чорного чаю або іноді зеленого чаю та чаю улун) і цукру за допомогою симбіотичної культури бактерій і дріжджів (SCOBY). На приготування комбучі йде 7–10 днів.

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Багато виробників додають для смаку такі інгредієнти як сік, фрукти чи трави. Така суміш для бродіння у контрольованому середовищі дозволяє корисним бактеріям і дріжджам робити чайний гриб варіантом пробіотичного напою.

Окрім того, дослідження показали антиоксидантну активність (здатність ефективно боротись із вільними радикалами) завдяки вмісту фенольних сполук,

– зазначила дієтологиня Наталія Самойленко.

Комбуча зміцнює імунну систему, покращує травлення, зменшує запалення та підвищує енергію. Втім, не все так однозначно. Комбуча все ж таки має кілька побічних ефектів.

Надлишок калорій



Можливі побічні ефекти комбучі / Фото з Instagram samoylenko_diet

Доданий цукор



Можливі побічні ефекти комбучі / Фото з Instagram samoylenko_diet

Ушкодження зубної емалі



Можливі побічні ефекти комбучі / Фото з Instagram samoylenko_diet

Ризик інфікуватись



Можливі побічні ефекти комбучі / Фото з Instagram samoylenko_diet

Етанол



Можливі побічні ефекти комбучі / Фото з Instagram samoylenko_diet