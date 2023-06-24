Кому не можна бігати: є 5 категорій людей

Усі ми не раз чули про користь від цієї спортивної активності, яка допомагає емоційно розвантажитись, знизити рівень стресу чи покращити сон.

Проте біг дозволений не усім. Є випадки, коли пробіжки навіть можуть погіршити здоров'я, хоча люди очікують іншого ефекту.

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Які є протипоказання щодо бігу

Перш за все, цієї активності треба уникати людям з будь-якими хворобами серця – аритмія, стенокардія, серцева недостатність тощо. Якщо у вас спостерігається варикозне розширення вен, це також є ознакою проблем із серцево-судинною системою.

Обережними треба бути тим, хто має проблеми з дихальною системою. Йдеться про хвороби бронхів, легень, хронічні бронхіти чи астму. Це може спровокувати задишку, кашель чи утруднене дихання.

Не варто бігати людям зі зайвою вагою. Так, ви все правильно прочитали, річ у тім, що багато хто прирівнює біг до чарівної пігулки, яка миттєво прибере зайві кілограми. Перш за все, страждають суглоби, відчувається дискомфорт чи розтягнення. А це працює як антимотивація до спорту загалом.

Людина, у якої недостатньо розвинені та натреновані скелетні м'язи – сутулиться. Якщо бігти в такому стані, то виникне додаткове навантаження на грудний відділ, скелет та серцево-судинну систему. Тому людям з недостатньою вагою бігати краще з тренером,

– пояснює фітнес-тренерка корекційних програм Юлія Панасюк.

Не треба бігати тим, хто має проблеми з руховим апаратом (травми, больові синдроми, порушення постави, проблеми зі стопами чи колінами). Спершу потрібно це виправити і лише тоді починати бігати.