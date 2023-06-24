Кому нельзя бегать: есть 5 категорий людей

Все мы не раз слышали о пользе этой спортивной активности, которая помогает эмоционально разгрузиться, снизить уровень стресса или улучшить сон.

Однако бег разрешен не всем. Есть случаи, когда пробежки даже могут ухудшить здоровье, хотя люди ожидают иного эффекта.

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Какие противопоказания по бегу

Прежде всего, этой активности нужно избегать людям с любыми болезнями сердца – аритмия, стенокардия, сердечная недостаточность и т.д. Если у вас наблюдается варикозное расширение вен, это также признак проблем с сердечно-сосудистой системой.

Осторожными нужно быть тем, кто испытывает проблемы с дыхательной системой. Речь идет о болезнях бронхов, легких, хронических бронхитах или астме. Это может спровоцировать одышку, кашель или затрудненное дыхание.

Не стоит бегать людям с лишним весом. Да, вы все правильно прочитали, дело в том, что многие приравнивают бег к волшебной пилюле, которая мгновенно уберет лишние килограммы. Прежде всего, страдают суставы, ощущается дискомфорт или растяжение. А это работает как антимотивация к спорту в целом.

Человек, у которого недостаточно развиты и натренированы скелетные мышцы – сутулится. Если бежать в таком состоянии, то возникнет дополнительная нагрузка на грудной отдел, скелет и сердечно-сосудистую систему. Поэтому людям с недостаточным весом бегать лучше с тренером,

– объясняет фитнес-тренер коррекционных программ Юлия Панасюк.

Не надо бегать тем, кто испытывает проблемы с двигательным аппаратом (травмы, болевые синдромы, нарушения осанки, проблемы со стопами или коленями). Сначала это нужно исправить и только тогда начинать бегать.