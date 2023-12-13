Сік граната може вразити вас цілим переліком корисних властивостей, про які ви навіть не здогадуєтеся. Він може як зменшити запалення, так і знизити рівень холестерину. Тож дієтологиня Клаудія Томпсон розповіла, у чому ж полягають основні переваги вживання гранатового соку.

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Гранатовий сік багатий на антиоксиданти

Гранатовий сік надзвичайно багатий на пунікалагіни, речовини, що є надзвичайно потужними антиоксидантами. До речі, кількість антиоксидантів у гранатовому соку і справді вражає: виявляється, їх там у три рази більше, ніж у червоному вині та зеленому чаї.

Окрім того, багатий цей напій і на сполуки, які називаються поліфенолами: вони мають потужну протизапальну дію. І попередні результати деяких досліджень показують, що саме поліфеноли можуть допомогти боротися із раком передміхурової залози, грудей, легенів, товстої кишки та шкіри.

Може покращити здоров'я серця

Згідно з дослідженням, яке опублікували у Maimodies Medical Journal‌, гранатовий сік може також позитивно впливати і на запобігання серцево-судинних захворювань. Виявляється, цей напій може суттєво знизити ризики та захистити холестерин від окислення та знизити ймовірність інсультів та інфарктів.



Гранатовий сік може бути корисний для серця / Фото Pexels

Також гранатовий сік може позитивно впливати і на високий кров'яний тиск, який є одним із основних факторів ризику серцевих захворювань. Має гранатовий сік вплив і на холестерин – регулярне вживання напою може знизити його рівень в організмі.

Може боротися з інфекціями

Серед переваг граната не можна забувати і про його протимікробну дію. Виявляється, екстракт шкірки граната та його соку може впливати на деякі з основних штамів бактерій, що відповідають за карієс. Попри те, що поки що були проведені тільки лабораторні дослідження, науковці налаштовані позитивно і вважають, що гранатовий сік може допомогти запобігти карієсу і лікувати це захворювання.

Побічні ефекти гранатового соку

Звісно, цей напій надзвичайно корисний, проте є в нього і кілька недоліків. Перш за все, сік багатий на калій, а це може стати серйозною проблемою для людей, які мають хронічну хворобу нирок. При цьому стані зазвичай рекомендують дотримуватися дієти з низьким вмістом цієї речовини, тож, можливо, варто обмежити кількість гранатового соку у своєму раціоні.

Також варто переконатися, що ви п'єте саме 100% сік, а не соковий напій чи нектар, адже насправді це суміш соків із додаванням великої кількості цукру. Так ви можете спожити набагато більше калорій, ніж планували, і це зменшить користь для серцево-судинної системи.