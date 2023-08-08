Шкоду чи користь принесуть баклажани залежить від способу їх приготування та ступеня зрілості овоча.

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Шкідливі властивості баклажана

Смажені баклажани не принесуть ніякої користі організмові, бо клітковина у них розщеплюється, а м’якоть насичується токсинами, які виділяються з олії під час смаження. При зловживанні смажені баклажани можуть призвести до зайвої ваги і загострень хронічних захворювань органів шлунково-кишкового тракту.

Небезпечно для людини вживати переспілі баклажани, оскільки в них накопичується ядовита речовина, яка називається соланін. Вона може призвести до отруєння, коліків, діареї, блювоти і судом.



Баклажани мають шкідливі властивості / Фото з Pexels

Щоб уникнути отруєння, рекомендовано перед приготуванням розрізати баклажани на частини та залишити у соленій воді на пів години. Рідина забере з баклажанів зайву гіркоту, яка властива деяким сортам овоча. У результаті цієї маніпуляції концентрація соланіну може знизитися на 30%.

У баклажанах багато щавлевої кислоти. Саме ця кислота сприяє утворенню каменів у нирках. Тому баклажанами не слід зловживати тим, хто страждає захворюваннями сечовидільної системи.

Зверніть увагу, людям, що хворіють на гастрит, розлади травлення і виразки шлунка – вживати баклажани не можна. Також не варто захоплюватися баклажанами людям з цукровим діабетом, адже овоч може знижувати рівень цукру в крові. Баклажан має проносний ефект, тому його не можна їсти при діареї.