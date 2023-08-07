Здебільшого критику викликає вживання цукру, але не варто забувати й про те, що у надмірних кількостях вам може зашкодити й сіль. Хоча сама собою вона не є шкідливою, зловживати нею не можна.

Цікаво Вже їх їжте: 20 продуктів, які зміцняють вашу імунну систему

Як сіль може нашкодити

Перш за все, варто пам'ятати, що натрій і сіль – це не одне й те саме. Сіль складається з двох компонентів – мінералів натрію та хлориду, по 40% і 60% відповідно.

І на ваше здоров'я негативно впливатиме саме натрій, якщо ви з'їсте його надто багато. Водночас у невеликих кількостях він допомагає нервам і м'язам правильно функціонувати та балансує кількість рідини в організмі.

Дбати про своє здоров’я та рідних – легко, якщо обираєте Heel. Препарати цієї компанії поєднують німецьку якість, натуральний склад і перевірену дієвість. Здоров'я – найвища цінність.

На день ви маєте споживати приблизно 1500 міліграмів цієї сполуки, інакше можете зіштовхнутися з низьким кров'яним тиском та дисбалансом електролітів.



Невелика кількість солі потрібна тілу / Фото Pexels​

Якщо у вашому організмі мало натрію, ви відчуєте:

запаморочення;

брак енергії та втому;

нудоту;

головний біль.

Та більшість людей не відчувають проблеми з нестачею натрію, адже він є не лише в солі, але й в багатьох інших продуктах.

Скільки солі на день можна їсти

Дорослим рекомендують вживати не більше, ніж 2300 міліграмів натрію на день, а це приблизно одна чайна ложка солі. Якщо ви з'їсте більше за цю кількість, можете зіштовхнутися з численними проблемами зі здоров'ям.

Серед наслідків надлишку солі – набряки на обличчі й тілі, погіршення роботи мозку та підвищений кров'яний тиск.

Також варто замислитися про зменшення споживання солі у випадку, якщо ви часто відчуваєте здуття живота, спрагу та безсоння.