Здебільшого критику викликає вживання цукру, але не варто забувати й про те, що у надмірних кількостях вам може зашкодити й сіль. Хоча сама собою вона не є шкідливою, зловживати нею не можна.
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Як сіль може нашкодити
Перш за все, варто пам'ятати, що натрій і сіль – це не одне й те саме. Сіль складається з двох компонентів – мінералів натрію та хлориду, по 40% і 60% відповідно.
І на ваше здоров'я негативно впливатиме саме натрій, якщо ви з'їсте його надто багато. Водночас у невеликих кількостях він допомагає нервам і м'язам правильно функціонувати та балансує кількість рідини в організмі.
На день ви маєте споживати приблизно 1500 міліграмів цієї сполуки, інакше можете зіштовхнутися з низьким кров'яним тиском та дисбалансом електролітів.
Невелика кількість солі потрібна тілу / Фото Pexels
Якщо у вашому організмі мало натрію, ви відчуєте:
- запаморочення;
- брак енергії та втому;
- нудоту;
- головний біль.
Та більшість людей не відчувають проблеми з нестачею натрію, адже він є не лише в солі, але й в багатьох інших продуктах.
Скільки солі на день можна їсти
Дорослим рекомендують вживати не більше, ніж 2300 міліграмів натрію на день, а це приблизно одна чайна ложка солі. Якщо ви з'їсте більше за цю кількість, можете зіштовхнутися з численними проблемами зі здоров'ям.
Серед наслідків надлишку солі – набряки на обличчі й тілі, погіршення роботи мозку та підвищений кров'яний тиск.
Також варто замислитися про зменшення споживання солі у випадку, якщо ви часто відчуваєте здуття живота, спрагу та безсоння.