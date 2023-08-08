Цим людям не можна їсти баклажани

Баклажани вважають овочами довголіття. Цей овоч має дуже цінні властивості: надає омолоджувальний ефект, покращує колір шкіри та розгладжує зморшки. Разом із цим баклажан має шкідливі властивості про які треба знати.

Шкоду чи користь принесуть баклажани залежить від способу їх приготування та ступеня зрілості овоча.

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Шкідливі властивості баклажана

Смажені баклажани не принесуть ніякої користі організмові, бо клітковина у них розщеплюється, а м’якоть насичується токсинами, які виділяються з олії під час смаження. При зловживанні смажені баклажани можуть призвести до зайвої ваги і загострень хронічних захворювань органів шлунково-кишкового тракту.

Небезпечно для людини вживати переспілі баклажани, оскільки в них накопичується ядовита речовина, яка називається соланін. Вона може призвести до отруєння, коліків, діареї, блювоти і судом.



Баклажани мають шкідливі властивості / Фото з Pexels

Щоб уникнути отруєння, рекомендовано перед приготуванням розрізати баклажани на частини та залишити у соленій воді на пів години. Рідина забере з баклажанів зайву гіркоту, яка властива деяким сортам овоча. У результаті цієї маніпуляції концентрація соланіну може знизитися на 30%.

У баклажанах багато щавлевої кислоти. Саме ця кислота сприяє утворенню каменів у нирках. Тому баклажанами не слід зловживати тим, хто страждає захворюваннями сечовидільної системи.

Зверніть увагу, людям, що хворіють на гастрит, розлади травлення і виразки шлунка – вживати баклажани не можна. Також не варто захоплюватися баклажанами людям з цукровим діабетом, адже овоч може знижувати рівень цукру в крові. Баклажан має проносний ефект, тому його не можна їсти при діареї.