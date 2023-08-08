Этим людям нельзя есть баклажаны
Источник:MedFond
Баклажаны считают овощами долголетия. Этот овощ обладает очень ценными свойствами: оказывает омолаживающий эффект, улучшает цвет кожи и разглаживает морщины. При этом баклажан обладает вредными свойствами о которых нужно знать.
Вред или пользу принесут баклажаны зависит от способа их приготовления и степени зрелости овоща.
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Вредные свойства баклажана
Жареные баклажаны не принесут никакой пользы организму, потому что клетчатка у них расщепляется, а мякоть насыщается токсинами, которые выделяются из растительного масла во время жарки. При злоупотреблении жареные баклажаны могут привести к излишнему весу и обострениям хронических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта.
Опасно для человека употреблять перезрелые баклажаны, поскольку в них скапливается ядовитое вещество, которое называется соланин. Оно может привести к отравлению, коликам, диарее, рвоте и судорогам.
Баклажаны обладают вредными свойствами / Фото из Pexels
Во избежание отравления рекомендуется перед приготовлением разрезать баклажаны на части и оставить в соленой воде на пол часа. Жидкость заберет из баклажанов лишнюю горечь, свойственную некоторым сортам овоща. В результате этой манипуляции концентрация соланина может снизиться на 30%.
В баклажанах много щавелевой кислоты. Именно эта кислота способствует образованию камней в почках. Поэтому баклажанами не следует злоупотреблять тем, кто страдает заболеваниями мочевыделительной системы.
Обратите внимание, людям, которые болеют гастритом, расстройством пищеварения и язвой желудка – употреблять баклажаны нельзя. Также не стоит увлекаться баклажанами людям из сахарным диабетом, ведь овощ может снижать уровень сахара в крови. Баклажан имеет слабительный эффект, поэтому его нельзя есть при диарее.