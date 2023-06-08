Несподівано: кому не можна їсти банани

Банани вже давно є одним з улюблених фруктів українців, адже доступні протягом усього року. Та ще й користі у них хоч греблю гати.

Але чи задумувались ви, що цей продукт може бути шкідливим? 24 канал розповідає, чому не всім можна вживати банани.

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Кому краще не їсти банани

Хоч вони допомагають при лікуванні захворювань нирок, печінки, анемії, атеросклерозі, гіпертонії, депресії, печії, набряки кінцівок і запорі, є певні протипоказання щодо їхнього вживання.

Перш за все, це стосується людей, у яких густа кров, адже банани згущують її. Все через те, що вони активно виводять з організму воду. Тромбоз же доволі важко лікується. Утриматись варто і людям з тромбофлебітом та ішемічною хворобою серця.



Банани доступні не всім / Фото Pexels

Обережними треба бути, якщо у вас варикозне розширення вен, ожиріння (банани дуже калорійні), захворюваннями нирок чи якщо ви чоловік і у вас еректильна дисфункція.

Окрім цього, фрукт може спровокувати скупчення в шлунково-кишковому тракті газів, що призводить до тривалішого перетравлювання, тому не варто його їсти, якщо у вас підвищена чутливість шлунку. Банан може спровокувати гіпервітаміноз вітаміну К, адже містить чимало калію.

При хронічному гастриті можна вживати жовтий продукт, адже він має антисептичну дію. А от при гострому перебігу цієї хвороби краще консультуватись з лікарем, адже часто призначається низькокалорійна дієта, а цей фрукт не є таким.

Є обмеження і для маленьких дітей. Банани можуть бути незвичними для шлунка і кишечника маленьких дітей, тому будьте обережні. Велика доза може спровокувати здуття живота, кольки чи навіть отруєння.