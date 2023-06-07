Ця ягода містить багато вітаміну С, калію, магнію і не лише. Усі речовини у комплексі зміцнюють імунітет, покращують колір обличчя, допомагають при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, виводять з організму шлаки. Але, на жаль, не всім можна вживати цю ягоду. 24 канал розповідає, кому і чому краще утриматись від поїдання малини.

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Кому краще не вживати малину

Дієтологи рекомендують, що без шкоди для здоров'я вживати варто не більше 400 грамів малини на день. Більша доза може спровокувати проблеми. Водночас від малини варто повністю відмовитись у разі загострення хвороб шлунково-кишкового тракту – гастриту та виразки.

Проблеми з нирками – теж перешкода на шляху до вживання ягоди: вона буде їх надмірно навантажувати, бо є сечогінною. Не можна їсти малину при діареї, запорі, подагрі, бронхіальній астмі та при наявності поліпів у носі.



З малиною теж треба бути обережним / Фото Pexels

Важливо пам'ятати, що цей продукт є сильним алергеном, тож якщо ви страждаєте від алергії на інші ягоди, наприклад полуницю, потрібно бути дуже обережними і з малиною. Жінкам у 3 триместрі вагітності, а також в період терапії антикоагулянтами краще не зловживати ягодою.

Не підійде малина тим, хто прагне схуднути, адже вона підвищує апетит. Якщо ви вирішили знизити калорійність денного раціону, то тимчасово виключіть з неї ягоду або вживайте її з йогуртом чи м'яким сиром.