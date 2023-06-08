Неожиданно: кому нельзя есть бананы

Бананы уже давно являются одним из любимых фруктов украинцев, ведь доступны в течение всего года. Да еще пользынемало.

Но задумывались ли вы, что этот продукт может быть вреден? 24 канал рассказывает, почему не всем можно употреблять бананы.

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Кому лучше не есть бананы

Хотя они помогают при лечении заболеваний почек, печени, анемии, атеросклерозе, гипертонии, депрессии, изжоги, отеки конечностей и запоре, есть определенные противопоказания по их употреблению.

Прежде всего, это касается людей, у которых густая кровь, ведь бананы сгущают ее. Все потому, что они активно выводят из организма воду. Тромбоз же довольно тяжело лечится. Удержаться следует и людям с тромбофлебитом и ишемической болезнью сердца.



Бананы доступны не всем / Фото Pexels

Осторожны надо быть, если у вас варикозное расширение вен, ожирение (бананы очень калорийные), заболеваниями почек или если вы мужчина и у вас эректильная дисфункция.

Кроме этого, фрукт может спровоцировать скопление в желудочно-кишечном тракте газов, что приводит к более длительному перевариванию, поэтому не стоит его есть, если у вас повышенная чувствительность желудка. Банан может спровоцировать гипервитаминоз витамина К, ведь содержит немало калия.

При хроническом гастрите можно использовать желтый продукт, ведь он оказывает антисептическое действие. А вот при остром течении этой болезни лучше консультироваться с врачом, ведь часто назначается низкокалорийная диета, а этот фрукт не таков.

Имеются ограничения и для маленьких детей. Бананы могут быть необычными для желудка и кишечника маленьких детей, поэтому соблюдайте осторожность. Большая доза может спровоцировать вздутие живота, колики или даже отравление.