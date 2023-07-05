Цим людям не можна їсти шпинат

Шпинат – це надзвичайно корисна зелень, яку радять вживати через високий вміст клітковини, білку та мінералів. Проте у деяких випадках він може стати шкідливим і викликати несподівані побічні ефекти.

Зазвичай шпинат подають сирим або приготованим на пару і вживають під час дієт, адже він низькокалорійний, проте досить поживний. Але їсти його потрібно відповідально: занадто велика кількість зелені може спричинити проблеми зі здоров'ям.

Цікаво Ківі здивує неймовірною користю: ось чому його потрібно їсти

Кому не варто їсти шпинат

Шпинат здається досить невинною та надзвичайно корисною рослиною, проте у невеликої кількості людей він може викликати серйозні алергічні реакції через саліцилати, які є у ньому. Тож якщо після прийому цього продукту ви відчуваєте свербіж, нудоту, набряки рук і ніг чи подразнення шлунка, спробуйте обмежити його у своєму раціоні.

Також зверніть увагу на те, з чим ви їсте шпинат. Якщо вживати його разом з іншим джерелом клітковини, він може викликати діарею. Щоб уникнути цього, вводьте зелень у свій раціон поступово.

Уважними варто бути й людям, які приймають медикаменти, адже через високий вміст вітаміну К може відбутися взаємодія з деякими ліками. Наприклад, вживання ліків проти цукрового діабету і шпинату водночас може призвести до надто низького рівня цукру.

Уникати шпинату варто й тим, хто хворіє на подагру. Через деякі речовини, які містить рослина, в організмі може утворитися надлишок сечової кислоти, і згодом її кристалічні відкладення опиняться в суглобах.



Шпинат може викликати серйозну алергію / Фото Pexels​

Шпинат має один з найвищих рівнів щавлевої кислоти серед овочів, а вона може спричинити надлишок оксалату кальцію. Ця речовина призводить до виникнення каменів у нирках. Наразі вчені вже проводять дослідження і намагаються виростити шпинат, у якому буде менше оксалату, щоб мінімізувати негативний вплив сполуки.

Щавлева кислота, на яку шпинат надзвичайно багатий, має ще один побічний ефект – вона перешкоджає всмоктуванню кальцію, який необхідний для побудови кісток та зубів.

Існує ще одна категорія людей, яким не можна їсти шпинат – немовлята. Для них ця зелень може стати справді небезпечною через нітрати, які є в рослині. Особливо обережно варто поєднувати вживання шпинату дітьми з годуванням дитячим харчуванням, адже і воно містить чималу кількість шкідливих нітратів.