Якщо у вашому холодильнику все ще немає ківі, то поспішіть його придбати. Цей плід багатий не тільки на вітаміни, але й на антиоксиданти та інші корисні речовини, що зміцнять ваш імунітет. Та ягода може вразити несподіваними корисними властивостями.

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Чому варто почати їсти ківі

Ця зелена тропічна ягода містить надзвичайно багато вітаміну С, який стимулює імунітет та захищає від багатьох сезонних захворювань. У одному плоді ківі міститься 230% від добової норми цього вітаміну, тож вашому організму забезпечений справжній сплеск поживних речовин.

Також у ягоді є чимало антиоксидантів, які зменшують запалення та захищають від хвороб. Окрім того, ківі містить елементи, що допомагають знизити артеріальний тиск, тож його точно варто додати у раціон людям, які мають проблеми з серцево-судинною системою. Лікарі переконані, що ківі навіть може знизити ризик інсульту.

Багатий ківі й на клітковину та розчинні харчові волокна. Ці елементи плоду допоможуть при закрепах та інших кишково-шлункових проблемах. Надзвичайно корисний цей продукт і для дітей та хворих на астму.



Ківі містить багато вітаміну С / Фото Pexels​

Якщо ви маєте поганий зір чи страждаєте від інших проблем з очима, також спробуйте збільшити кількість ківі у своєму щоденному харчуванні. Каротиноїди, залізо та мінерали допоможуть запобігти багатьом захворюванням та запаленням.

Скільки ківі можна їсти

Та попри неймовірну користь ягоди, захоплюватися вживанням ківі також не варто. Якщо з'їсти його надто багато, природний цукор, що міститься в усіх фруктах і ягодах, може нашкодити вашому здоров'ю. Медики радять обмежитися 140 грамами плоду на день.

Також уважними варто бути й людям, які мають алергію на ківі. Якщо після його вживання ви відчуваєте печіння язика, губ або рота, набряк горла, біль у животі чи нудоту, спробуйте уникати цієї ягоди у своєму раціоні. Також симптомом алергії може бути висипання на шкірі.