Ось кому вишні можуть нашкодити: це потрібно знати

Вишні здаються дуже корисними і поживними ягодами, проте ці плоди не обов'язково дадуть вашому організму очікувані переваги. Варто пам'ятати про протипоказання щодо вживання вишень.

Чимало людей переживають через те, що кісточки вишень можуть бути токсичними, проте основна причина, через яку вам варто обережно ставитися до вживання вишень – їхня невисока поживність та користь.

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Кому не варто їсти вишні

Перш за все, вишні мають надзвичайно високий вміст цукру. Особливо багато цієї речовини у сушених вишнях – тільки в одній порції можна знайти 30 грамів цукру. Натомість у свіжій вишні є 20 грамів сполуки.

В маленькій пляшці солодкої газованої води 39 грамів цукру. Тож від вживання цих ягід краще утриматися людям з діабетом та тим, хто слідкує за рівнем цукру в крові.

Звісно, вишні є чудовим джерелом антиоксидантів, фолієвої кислоти та клітковини. Втім, велика кількість цих речовин може також призвести до здуття живота, якщо ви не можете переварити їх належним чином. Для деяких людей у надто великій кількості вони можуть діяти як проносне. Тож тим, хто має проблеми з кишково-шлунковим трактом та травленням, варто їсти цю ягоду з обережністю.

Також зважайте на те, що нерозчинна клітковина та природні цукрові спирти, що є у вишні, змусять вас частіше ходити до туалету, адже мають сечогінний ефект.

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Ще один недолік вишень – велика кількість черв'яків, які потрапляють всередину. Найімовірніше, ці хробаки – це личинки вишневої плодової мухи. Та перейматися через з'їдену комаху надто сильно не варто – вони не шкідливі для людського організму.



Черв'яки у вишнях нешкідливі / Фото Pexels​

Дещо гірше буде, якщо у ваших вишнях навпаки, не буде черв'яків – це означатиме, що їх вирощують з великою кількістю пестицидів. Ці ягоди входять до переліку плодів, у вирощуванні яких найчастіше використовують хімікати.

Тож будьте уважні, адже вживання великої кількості пестицидів може спричинити чимало проблем зі здоров'ям: від проблем з диханням та викиднів до розладів травлення й депресії.