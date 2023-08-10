Вот кому вишни могут навредить: это нужно знать

Вишни кажутся очень полезными и питательными ягодами, однако эти плоды не обязательно дадут вашему организму ожидаемые преимущества. Следует помнить о противопоказаниях по применению вишен.

Многие переживают из-за того, что косточки вишен могут быть токсичными, однако основная причина, по которой вам следует осторожно относиться к употреблению вишен – их невысокая питательность и польза.

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Кому не стоит есть вишни

Прежде всего, вишни имеют очень высокое содержание сахара. Особенно много этого вещества в сушеных вишнях – только в одной порции можно найти 30 граммов сахара. В свежей вишне есть 20 граммов соединения.

В маленькой бутылке сладкой газировки 39 граммов сахара. Поэтому от употребления этих ягод лучше воздержаться людям с диабетом и следящим за уровнем сахара в крови.

Конечно, вишни являются отличным источником антиоксидантов, фолиевой кислоты и клетчатки. Впрочем, большое количество этих веществ может привести к вздутию живота, если вы не можете переварить их должным образом. Для некоторых людей в слишком большом количестве они могут действовать как слабительное. Поэтому тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом и пищеварением, стоит есть эту ягоду с осторожностью.

Также учитывайте, что нерастворимая клетчатка и природные сахарные спирты, которые есть в вишне, заставят вас чаще ходить в туалет, ведь имеют мочегонный эффект.

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Еще один недостаток вишен – большое количество попадающих внутрь червей. Скорее всего, эти черви – это личинки вишневой плодовой мухи. Но переживать из-за съеденного насекомого слишком сильно не стоит – они не вредны для человеческого организма.

Несколько хуже будет, если в ваших вишнях наоборот, не будет червей – это означает, что их выращивают с большим количеством пестицидов. Эти ягоды входят в перечень плодов, в выращивании которых чаще всего используют химикаты.



Черви в вишнях безвредны / Фото Pexels

Поэтому будьте внимательны, ведь употребление большого количества пестицидов может повлечь за собой немало проблем со здоровьем: от проблем с дыханием и выкидышей до расстройств пищеварения и депрессии.