Інколи ми можемо забути про нанесення сонцезахисного крему, а від тривалого перебування на сонці наша шкіра почервоніє, почне пекти та свербіти.

Зверніть увагу Робіть це, щоб швидко засинати і краще думати

Лікування сонячних опіків деякими домашніми засобами може допомогти вам швидко відчути себе краще. Ви зменшите почервоніння і біль, пришвидшите загоєння рани та засвоїте головний урок: не забувати про нанесення сонцезахисного крему!

Як позбутися сонячних опіків

Прийміть прохолодну ванну або душ, але не використовуйте гель для душу, адже він може висушити шкіру, що тільки посилить відчуття сонячного опіку.

Дбати про своє здоров’я та рідних – легко, якщо обираєте Heel .

Прикладіть до опіку лід, але перед цим загорніть його у вологу тканину. Лід забере на себе теплоту шкіри, звузить кровоносні судини та зменшить набряк.

Також до класичних засобів від сонячних опіків відноситься алое вера. "Ми починаємо бачити в медичній літературі докази того, що алое віра дійсно може сприяти загоєнню ран" – зазначає лікар-дерматолог Родні Баслер.



Алое вера допоможе від сонячних опіків / Фото з TOTIS Pharma

Аспірин може полегшити біль, свербіж та набряк при легкому або помірному опіку. Також підійде ібупрофен.

Що важливо, не допускайте зневоднення організму, щоб протидіяти ефектам, що висушують сонячний опік. Замість води можете вживати овочі та фрукти такі як кавун, огірок, полуниця, помідори, грейпфрут та диня, які на 90% складаються з води.