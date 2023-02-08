З віком продукти декоративної косметики по-різному виглядають на шкірі. Зокрема, побоюватись варто пудрових основ, які не приховують зморшки, але гарно виділяють пори.

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Чому пудра – не завжди вдалий вибір

Поява зморшків – характерна риса вікових змін. Їхня глибина та кількість часто залежить від способу життя, харчування, догляду та навіть недуг. Спроби приховати такі наслідки можуть обернутись для вас провалом, якщо ви обираєте косметику на пудровій основі. Шкіра з віком природно схильна до зневоднення, сухості та втрати тонусу.

Пудрова основа просто посилює природну сухість і зневоднення, які відчуває наша шкіра з віком. Вона проникає в усі ваші крихітні зморшки, а завдяки матовій текстурі ви одразу виглядаєте старше,

– попереджає дерматологиня Анноя Чакон.



Кремові текстури краще зволожують та вирівнюють тон шкіри / Фото Pexels

Проникнення дрібних частинок у зморшки зробить їх більш виразними, що лише підкреслить вікові зміни шкіри обличчя. Для уникнення негативного ефекту, рекомендуємо використовувати засоби на кремовій основі. Вони куди краще підійдуть для зрілої шкіри, що схильна до сухості і повільно всипається зморшками. До того ж кремові альтернативи декоративних засобів легше наносяться, рівномірно розподіляються та краще вирівнюють тон шкіри.

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У пригоді стануть і їхні зволожувальні властивості, адже кремові формули краще пом'якшують шкіру і зморшки, ніж пудрові. Тож після використання такої косметики ви будете виглядати точно на кілька років молодшими.