Кому не варто їсти вівсяну кашу: порада від дієтолога

Вівсяну кашу рекомендують їсти щоранку, бо вона корисна. Проте є люди, яким не варто зловживати цією крупою або знайти їй заміну.

Про це розповіла американська дієтологиня Роксана Есан (Roxana Ehsani). За її словами, каша може бути шкідлива для тих, хто страждає від деяких шлунково-кишкових захворювань. Наприклад, від синдрому роздратованого кишківника.

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Причиною є те, що вона містить велику кількість рослинних волокон, які можуть привести до метеоризму. Таким людям краще готувати кашу з білого рису, манної або кукурудзяної муки.

Дієтолог попередила, що і для тих, хто абсолютно здоровий, вівсянка не завжди корисна. Все залежить від способу приготування – каша з цільним молоком буде містити насичені жири. А додавання підсолоджувачів, наприклад, коричневого цукру або меду, підвищує калорійність та вміст вуглеводів. І того, й іншого краще уникати.



До вівсянки потрібні корисні додатки \ Photo by Jocelyn Morales on Unsplash

Ще гірша ситуація з вівсяними кашами швидкого приготування, в яких, як правило, міститься цукор і всілякі добавки.

Лікарка рекомендує готувати вівсяну кашу зі знежиреним або рослинним молоком, використовувати просту вівсяну крупу та вибирати корисні добавки – свіжі фрукти, горіхи, горіхове масло та спеції, такі як кориця або кардамон.