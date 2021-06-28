Максимум користі для організму дає розчинне харчове волокно – β-глюкан, що міститься у вівсі.

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Якщо людина буде мати у своєму раціоні цільнозернову вівсянку чи вівсяні висівки, то це допоможе її кишківнику краще працювати, позбутися запорів. Крім цього, збільшить зростання корисних бактерій. А від повноцінної роботи кишечника залежить наш імунітет.



Користь вівсянки / Фото Healthline​

Цільнозернова вівсянка, тобто з необробленого зерна, має більше корисних властивостей, ніж звичайні пластівців. Вона знижує рівень холестерину в крові та є засобом профілактики атеросклерозу та інших захворювань серця і судин. Вівсяний β-глюкан допомагає подолати головний біль, біль у суглобах, руках і ногах.

Важливо Вчені стверджують, що вживання соку протягом трьох днів допомагає схуднути

Люди, які брали участь у дослідженні та регулярно їли вівсянку, спостерігали зниження тривожності, неспокою та втоми. Крім цього, вона впливає на рівень глюкози в крові – уповільнює його зростання після їжі та гальмує подальший спад.