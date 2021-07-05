Кому не стоит есть овсяную кашу: совет от диетолога

Овсяную кашу рекомендуют есть каждое утро, потому что она полезна. Однако есть люди, которым не стоит злоупотреблять этой крупой или найти ей замену.

Об этом рассказала американская диетологиня Роксана Есан (Roxana Ehsani). По ее словам, каша может быть вредна для тех, кто страдает от некоторых желудочно-кишечных заболеваний. Например, от синдрома раздраженного кишечника.

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Причиной является то, что она содержит большое количество растительных волокон, которые могут привести к метеоризмам. Таким людям лучше готовить кашу из белого риса, манной или кукурузной муки.

Диетолог предупредила, что и для тех, кто абсолютно здоров, овсянка не всегда полезна. Все зависит от способа приготовления – каша с цельным молоком будет содержать насыщенные жиры. А добавление подсластителей, например, коричневого сахара или меда, повышает калорийность и содержание углеводов. И того, и другого лучше избегать.



К овсянки нужны полезные добавки​ \ Photo by Jocelyn Morales on Unsplash

Еще хуже ситуация с овсяными кашами быстрого приготовления, в которых, как правило, содержится сахар и всевозможные добавки.

Врач рекомендует готовить овсяную кашу с обезжиренным или растительным молоком, использовать простую овсяную крупу и выбирать полезные добавки – свежие фрукты, орехи, ореховое масло и специи, такие как корица или кардамон.