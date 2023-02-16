Вчені розпочали ефективну боротьбу з такою жахливою статистикою та винайшли новий безпечний метод контрацепції для чоловіків. Цікаво Клітини та енергія: все, що треба знати про їхній взаємозв'язок Новий метод контрацепції для чоловіків Для чоловіків існує лиш 2 методи контрацепції: презервативи та вазектомія. Давніші розробки вчених не були вдалими, адже мали значний вплив на розвиток сперматозоїдів та їхню активність, а також потребували часу. Проте винахідникам вдалось винайти фермент, що блокує активність сперматозоїдів та починає діяти майже відразу після прийому. Головною перевагою контрацептива є те, що його дія закінчується вже через добу.

Дослідникам вдалось створити протизаплідний засіб з використанням блокаторів ферменту під назвою розчинна аденілатциклаза. Її дія схожа до "вмикача" для сперматозоїдів. Експерименти наразі встигли провести на гризунах, і вони дали успішні результати. Тести показали, що фермент здатен повністю знерухомлювати сперматозоїди мишей на короткий час.



Вчені винайшли новий метод контрацепції / Фото Pexels

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Нова розробка ефективно діє протягом кількох годин. Перші дві години після прийому захист від вагітності був 100%, у наступні 3 години ефект знижується до 91%. Вже через 24 години вчені виявили, що стан гризунів нормалізувався, а сперматозоїди рухались як завжди.

Позитивним є і той факт, що побічних ефектів дослідники у тварин не помітили. Попередні дослідження, які провели за участі безплідних чоловіків, показали лише, що фермент розчинну аденілатциклазу може підвищити ризики утворення каменів у нирках.