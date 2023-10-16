Що відбудеться з вами, якщо вживати квасолю кожного дня: почніть їсти вже сьогодні

Квасоля – це потужне джерело енергії, яка наповнена вітамінами, мінералами. Також у ній міститься унікальне поєднання рослинного білка та клітковини.

Про корисні властивості квасолі розповів Янні Папаніколау, магістр охорони здоров'я, дослідник харчування та президент Nutritional Strategies, Inc.

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Ви будете підтримувати здорову вагу

"Отримання білка та клітковини, які містяться у квасолі сприяє насиченню та допомагає вам залишатися ситими впродовж тривалого періоду часу", – зазначив Янні Папаніколау.

Дослідження Nutrients 2023 року показало, що любителі квасолі набрали меншу вагу та жир на животі порівняно з людьми, які не їли боби.

Ви покращите здоров’я кишечника

У кишечнику є багато правильних бактерій, які захищають організм від хронічних захворювань, хвороб серця, запальних захворювань кишечника та раку, йдеться в дослідженні Nutrients.

Щоб перевершити чисельність шкідливих кишкових бактерій, нашому організмові потрібна клітковина.

Розщеплення клітковини корисними бактеріями призводить до утворення коротколанцюгових жирних кислот, які допомагають підвищити імунітет та зменшити запалення. Тобто клітковина в бобах може допомогти запобігти виникненню захворювань,

– сказав Папаніколау.

Ви знизите ризик серцево-судинних захворювань

Квасоля – це хороше джерело розчинної клітковини, яка природно знижує рівень холестерину, стверджує Національна ліпідна асоціація. За даними Національного інституту охорони здоров'я, ці боби переповнені калієм, що регулюють кров'яний тиск.

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Ви споживатимете більше поживних речовин

Багатьом людям у щоденному раціоні не вистачає фолієвої кислоти, кальцію, магнію, клітковини та вітамінів А, С, D та Е. Все це міститься в квасолі, тому обов’язково додавайте її у свій раціон.

Отже, щоденне вживання бобів, навіть консервованих, – це найкращий спосіб збільшити кількість поживних речовин, яких вам може не вистачати.