Сливи – це плоди, які надзвичайно багаті на поживні речовини, мінерали та вітаміни. Тож не баріться додати їх до свого раціону восени, коли вашому імунітету та організму особливо важливо споживати здорову їжу. Про головні переваги слив для здоров'я розповіла експертка Бріанна Елліот.

Цікаво Вживайте лохину з обережністю: що відбудеться, якщо її занадто багато з'їсти

Може полегшити закрепи

Як слива, так і чорнослив відомі своєю здатність зменшувати закрепи та допомагати у травленні. Частково це пов'язано з великою кількістю клітковини, яка міститься у цих фруктах – всього у одному чорносливі можна знайти 1 грам цієї речовини.

Та клітковина, що міститься у сухофрукті, в основному нерозчинна, а це означає, що вона не змішується з водою. Окрім того, у сливах також міститься і сорбіт – цукровий спирт із природним проносним ефектом.

Втім, зважайте й на те, що вживання надто великої кількості чорносливу може призвести до неприємних наслідків, зокрема діареї. Щоб уникнути цього, намагайтеся не їсти більше, ніж 44 – 87 грамів на день.

Багата на антиоксиданти

Якщо ви шукаєте фрукти, які допоможуть зменшити запалення в організмі, то вам точно слід звернути увагу на сливу. Цей плід також може захистити клітини від пошкодження вільними радикалами.

Особливо багато у сливах поліфенольних антиоксидантів, які також позитивно впливають на здоров'я кісток та навіть можуть знизити ризик захворювання на діабет та серцеві хвороби.



У сливі є чимало корисних речовин / Фото Pexels​

Знижують рівень цукру в крові

Сливи, попри те, що містять досить багато вуглеводів, не викликають суттєвого підвищення рівня цукру після споживання. Річ у тому, що сливи підвищують рівень гормону адиронектину, а він потрібен як раз для регуляції рівня цукру в крові.

Окрім того, корисною у цьому є також і клітковина, яку можна знайти в плодах. Саме ця речовина уповільнює швидкість, з якою тіло поглинає вуглеводи.