Что произойдет с вами, если употреблять фасоль каждый день: начните есть уже сегодня

Фасоль – это мощный источник энергии, наполненный витаминами, минералами. Также в нем содержится уникальное сочетание растительного белка и клетчатки.

О полезных свойствах фасоли рассказал Янни Папаниколау, магистр здравоохранения, исследователь питания и президент Nutritional Strategies, Inc.

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Вы будете поддерживать здоровый вес

"Получение белка и клетчатки, содержащиеся в фасоли, способствует насыщению и помогает вам оставаться сытыми в течение длительного периода времени", – отметил Янни Папаниколау.

Исследование Nutrients 2023 года показало, что любители фасоли набрали меньший вес и жир на животе по сравнению с людьми, которые не ели бобы.

Вы улучшите здоровье кишечника

В кишечнике много правильных бактерий, которые защищают организм от хронических заболеваний, болезней сердца, воспалительных заболеваний кишечника и рака, говорится в исследовании Nutrients.

Чтобы превзойти численность вредных кишечных бактерий, нашему организму нужна клетчатка.

Расщепление клетчатки полезными бактериями приводит к образованию короткоцепочечных жирных кислот, помогающих повысить иммунитет и уменьшить воспаление. То есть клетчатка в бобах может помочь предотвратить возникновение заболеваний,

– сказал Папаниколау.

Вы снизите риск сердечно-сосудистых заболеваний

Фасоль – это хороший источник растворимой клетчатки, которая, естественно, снижает уровень холестерина, утверждает Национальная липидная ассоциация. По данным Национального института здравоохранения, эти бобы переполнены калием, регулирующим кровяное давление.

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Вы будете потреблять больше питательных веществ

Многим людям в ежедневном рационе не хватает фолиевой кислоты, кальция, магния, клетчатки и витаминов А, С, D и Е. Все это содержится в фасоли, поэтому обязательно добавляйте ее в свой рацион.

Итак, ежедневное употребление бобов, даже консервированных – это лучший способ увеличить количество питательных веществ, которых вам может не хватать.