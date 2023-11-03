Оливкова олія вразить корисними властивостями: дізнайтеся, чому її варто споживати

Оливкову олію ми часто додаємо у свої салати та навіть не задумуємося про її користь. Виявляється, олія з оливок має чимало переваг для здоров’я людини.

Олія багата на здорові мононенасичені жири, які є корисними для нашого здоров’я. Про всі корисні переваги розповіла дієтологиня Лорен Манакер.

Читайте також Виключте їх з раціону: від яких двох продуктів ви найбільше поправляєтеся

Знижує ризик серцево-судинних захворювань

Споживання оливкової олії може знизити ризик розвитку серцево-судинного захворювання. В оливковій олії міститься олеїнова кислота, яка може знизити ризик ішемічної хвороби серця.

Зменшує ризик захворіти ревматоїдним артритом

Ревматоїдний артрит – аутоімунне запальне захворювання, що викликає хворобливі набряки у певних частинах тіла. Споживання оливкової олії може призвести до зменшення запалення у людей, які страждають на ревматоїдний артрит, відповідно зменшиться біль.

Сучасне веганство – це спосіб життя. Однак вчені стверджують, що рослинне меню може спричинити дефіцит вітамінів, жирних кислот, макро- та мікроелементів. Як цього не допустити, розповідаємо у матеріалі

Покращення фертильності

Оливкова олія позитивно впливає на фертильність. Чоловіки та жінки, які дотримуються дієти, що багата на оливкову олію, мають більше шансів завести дитину.

Знижує ризик розвитку діабету

Споживання оливкової олії пов'язане з позитивним впливом на рівень цукру в крові. Дотримання середземноморської дієти, багатої на оливкову олію, призводить до зниження ризику розвитку діабету 2 типу.

Знищує бактерії, які викликають виразку шлунка

H. Pylori – це тип бактерій, які можуть викликати виразку шлунка. Щоденний прийом 30 грамів (або двох столових ложок) оливкової олії першого холодного віджиму може усунути інфекцію H. pylori лише за два тижні.