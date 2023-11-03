Оливковое масло поразит полезными свойствами: узнайте, почему его следует потреблять

Оливковое масло мы часто добавляем в свои салаты и даже не задумываемся о его пользе. Оказывается, масло из оливок имеет немало преимуществ для здоровья человека.

Масло богато здоровыми мононенасыщенными жирами, которые полезны для нашего здоровья. Обо всех полезных преимуществах рассказала диетологиня Лорен Манакер.

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Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Потребление оливкового масла может снизить риск развития сердечно-сосудистого заболевания. Оливковое масло содержит олеиновую кислоту, которая может снизить риск ишемической болезни сердца.

Уменьшает риск заболеть ревматоидным артритом

Ревматоидный артрит – аутоиммунное воспалительное заболевание, вызывающее болезненные отеки в определенных частях тела. Потребление оливкового масла может привести к уменьшение воспаления у людей, страдающих ревматоидным артритом, соответственно уменьшится боль.

Сучасне веганство – це спосіб життя. Однак вчені стверджують, що рослинне меню може спричинити дефіцит вітамінів, жирних кислот, макро- та мікроелементів. Як цього не допустити, розповідаємо у матеріалі

Улучшение фертильности

Оливковое масло оказывает положительное влияние на фертильность. Мужчины и женщины, которые придерживаются диеты, богатой оливковым маслом, имеют больше шансов завести ребенка.

Снижает риск развития диабета

Употребление оливкового масла связано с положительным влиянием на уровень сахара в крови. Соблюдение средиземноморской диеты, богатой оливковым маслом, приводит к снижение риска развития диабета 2 типа.

Уничтожает бактерии, вызывающие язву желудка

H. Pylori – это тип микробов, которые могут вызвать язву желудка. Ежедневный прием 30 граммов (или двух столовых ложек) оливкового масла первого холодного отжима может устранить инфекцию H. pylori всего через две недели.