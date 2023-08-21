Сир – це чудове джерело білка, кальцію та багатьох інших поживних речовин. Вживання сиру може навіть допомогти схуднути та запобігти хворобам серця та остеопорозу.

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Моцарелла

Цей сир виготовляється з молока італійських буйволів або корови. Моцарелла містить бактерії, які діють як пробіотики. Дослідження показують, що ці пробіотики можуть покращити здоров’я та регулярність роботи кишечника, підвищити імунітет і зменшити запалення.

Сир з пліснявою

Сир виготовляється з коров’ячого, козячого або овечого молока, яке було витримано культурами плісняви Penicillium. Такий сир містить хороше джерело кальцію та є дуже поживним.



Сир з пліснявою є корисним для людини / Фото з Вікіпедії

Кисломолочний сир

Це м'який розсипчастий сир, що виготовляється з коров’ячого молока. Оскільки у сирі багато білка та мало калорій, його часто рекомендують вживати для схуднення.

Дослідження показують, що вживаючи продукти з високим вмістом білка, таких як сир, ви можете посилити ситість та знизити загальне споживання калорій, що призведе до втрати ваги.

Рікотта

Це італійський сир, виготовлений з рідких частин коров'ячого, козячого, овечого молока, що залишилися від виробництва інших сирів. Рікотта має кремову текстуру.

Білок у сирі рікотта складається із сироватки, молочного білка, який містить усі незамінні амінокислоти, які люди повинні отримувати з їжі.

Сироватка легко засвоюється і може сприяти зниженню артеріального тиску та зниженню високого рівня холестерину.



Сир рікотта є корисним для людини / Фото з 1000.menu

Пармезан

Це твердий витриманий сир із зернистою текстурою та солоним горіховим смаком. Він зроблений із сирого непастеризованого коров'ячого молока. Пармезан витримують не менше, ніж 12 місяців, щоб вбити шкідливі бактерії та надати йому складного смаку.

Пармезан багатий на кальцій і фосфор, які відіграють важливу роль у формуванні кісток. Що цікаво, оскільки пармезан витримується протягом тривалого часу, у ньому дуже мало лактози, і більшість людей, які страждають на непереносимість лактози, можуть спокійно його вживати.

Чеддер

Це популярний сир з Англії. Сир багатий на білок і кальцій та містить вітамін K2. Цей вітамін є важливим для здоров'я серця та кісток. Він запобігає відкладенню кальцію на стінках артерій та вен.

Недостатній рівень вітаміну К може спричинити накопичення кальцію, перешкоджаючи кровотоку та призводячи до підвищеного ризику закупорки судин та серцевих захворювань.