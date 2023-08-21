Сыр – это отличный источник белка, кальция и многих других питательных веществ. Употребление сыра может даже помочь похудеть и предотвратить болезни сердца и остеопороз.

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Моцарелла

Этот сыр производится из молока итальянских буйволов или коровы. Моцарелла содержит бактерии, действующие как пробиотики. Исследования показывают, что пробиотики могут улучшить здоровье и регулярность работы кишечника, повысить иммунитет и уменьшить воспаление.

Сыр с плесенью

Сыр производится из коровьего, козьего или овечьего молока, выдержанного культурами плесени Penicillium. Такой сыр содержит хороший источник кальция и очень питателен.



Сыр с плесенью полезны для человека / Фото из Википедии

Кисломолочный творог

Это мягкий рассыпчатый сыр, который производится из коровьего молока. Поскольку в сыре много белка и мало калорий, его часто рекомендуют употреблять для похудения.

Исследование показывают, что, употребляя продукты с высоким содержанием белка, таких как сыр, вы можете усилить сытость и снизить общее потребление калорий, что приведет к потере веса.

Рикотта

Это итальянский сыр, изготовленный из редких частей коровьего, козьего, овечьего молока, оставшихся от производства других сыров. Рикотта имеет кремовую текстуру.

Белок в сыре рикотта состоит из сыворотки, молочного белка, содержащего все незаменимые аминокислоты, которые люди должны получать из еды.

Сыворотка легко усваивается и может способствовать снижению АД и снижению высокого уровня холестерина.



Сыр рикотта является полезным для человека / Фото с 1000.menu

Пармезан

Это твердый выдержанный сыр с зернистой текстурой и соленым ореховым вкусом. Он сделан из сырого непастеризованного коровьего молока. Пармезан выдерживают не менее 12 месяцев, чтобы убить вредные бактерии и придать ему сложный вкус.

Пармезан богат кальцием и фосфором, которые играют важную роль в формировании костей. Что интересно, поскольку пармезан выдерживается в течение длительного времени, в нем очень мало лактозы, и большинство людей, страдающих непереносимостью лактозы, могут спокойно его употреблять.

Чеддер

Это популярный творог из Англии. Сыр богат белоком и кальцием и содержит витамин K2. Этот витамин важен для здоровья сердца и костей. Он предотвращает отложение кальция на стенках артерий и вен.

Недостаточный уровень витамина К может вызвать накопление кальция, препятствуя кровотоку и приводя к повышенному риску закупорки сосудов и сердечных заболеваний.