Волоський горіх – найкращий перекус: названо головні причини користі

Волоські горіхи часто називають природними ліками, адже вони мають чимало корисних властивостей. Вони є чудовим продуктом для перекусу, тож радимо вам переконатися, чому їх обов’язково варто додати до свого раціону.

У горіхах міститься білок, клітковина, омега-3 жирні кислоти та антиоксиданти. Їх легко взяти з собою в дорогу, тож вони мають стати вашим перекусом №1, адже його корисні властивості вражають.

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Які переваги ви отримаєте від перекусу волоськими горіхами розповіла доктор медичних наук Венді Базіліан.

Підтримують імунітет

Всього 30 грамів горіхів містять магній, клітковину та білок, які є важливими елементами для підтримки нашої імунної системи. Вони також є джерелом вітаміну В6 та міді, які також корисно впливають на імунну систему.

Містять здорові жири

Серед всіх горіхів волоські виділяються своєю унікальністю, оскільки вони містять майже повністю корисні поліненасичені жири (13 г) та омега-3 альфа-ліноленову кислоту (2,5 г) на одну порцію – 30 грамів волоських горіхів. Вони добре впливають на здоров’я серця, мозку та запалення.



Волоські горіхи є дуже корисними / Фото Pexels

Містять антиоксиданти

За словами Венді Базіліани, волоські горіхи містять найбільшу кількість поліфенолів. Ці сполуки відіграють важливу роль у зміцненні здоров’я.

Підтримують здоров’я кишківника

Волоські горіхи наділені пребіотичними властивостями, тож здатні підтримувати здоров’я кишківника та посилюють зростання корисних бактерій.

Впливають на когнітивне здоров’я

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

У волоських горіхах містяться поживні речовини, які підтримують здоров’я мозку, а ще часте вживання горіхів може сприяти покращенню когнітивних функцій.

Зменшують вагу

Дослідження проведене Гарвардською школою охорони здоров'я показало, що збільшення щоденного споживання горіхів всього на половину порції (15 грамів) пов'язане з меншим набором ваги та меншим ризиком ожиріння.