Часом ми ставимося до шоколаду з особливою обережністю, оскільки він все ж таки належить до солодощів, які погано впливають на нашу шкіру, зуби та апетит. Однак, шоколад все ж таки може приносити користь. Про це розповіла шеф-кухар Інституту кулінарної освіти Еббі Гелман.

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Багатий антиоксидантами

Шоколад містить чимало флавоноїдних антиоксидантів, які позитивно впливають на ризик серцево-судинних захворювань.

Дослідження показали, що ці флавоноїди захищають від ушкодження слизової оболонки артерій. Вони також запобігають злипанню тромбоцитів та утворенню тромбів. Для максимальної користі обирайте темний шоколад з високим вмістом какао (70-85%).

Бореться із запаленням

Еббі Гелман розповіла, що шоколад містить в собі аргінін – амінокислоту, яка потрібна для вироблення оксиду азоту. Він викликає розширення кровоносних судин, а відтак допомагає регулювати запалення та кров’яний тиск.



Шоколад містить багато корисних властивостей / Фото Pexels

Покращує здоров’я серця

"Шоколад містить невелику кількість ситостерину та стигмастерину, які є рослинними стеролами", – пояснила Еббі Геллман.

Ці рослинні стероли допомагають прибрати "поганий" холестерин та пригнічують його всмоктування. Відповідно це сприяє покращенню ліпідного профілю крові.

Корисний для діабетиків

Дослідження показали, що у людей з діабетом 2 типу, які споживали помірну кількість темного шоколаду, був нижчий кров'яний тиск та рівень цукру у крові порівняно з тими, хто їв білий шоколад.

Дає відчуття ситості

Шоколад містить клітковину, жир та білок, тож може допомогти відчути ситість. А ще шоколад викликає задоволення, тож його корисно вживати для покращення настрою.