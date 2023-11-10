Грецкий орех – лучший перекус: названы главные причины пользы

Грецкие орехи часто называют природным лекарством, ведь они обладают полезными свойствами. Они являются отличным продуктом для перекуса, поэтому советуем вам убедиться, почему их обязательно следует добавить в свой рацион.

В орехах содержится белок, клетчатка, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты. Их легко взять с собой в путь, поэтому они должны стать вашим перекусом №1, ведь его полезные свойства поражают.

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Какие преимущества вы получите от перекуса грецкими орехами рассказала доктор медицинских наук Венди Базилиан.

Поддерживают иммунитет

Всего 30 г орехов содержат магний, клетчатку и белок, которые являются важными элементами для поддержания нашей иммунной системы. Они также являются источником витамина В6 и меди, которые также полезно влияют на иммунную систему.

Содержат здоровые жиры

Среди всех орехов грецкие выделяются своей уникальностью, поскольку они содержат почти полностью полезные полиненасыщенные жиры (13 г) и омега-3 альфа-линоленовую кислоту (2,5 г) на одну порцию – 30 граммов грецких орехов. Они хорошо влияют на здоровье сердца.



Грецкие орехи очень полезны / Фото Pexels

Содержат антиоксиданты

По словам Венди Базилианы, грецкие орехи содержат наибольшее количество полифенолов. Эти соединения играют немаловажную роль в укреплении здоровья.

Поддерживают здоровье кишечника

Грецкие орехи наделены пребиотическими свойствами, поэтому способны поддерживать здоровье кишечника и усиливают рост полезных бактерий.

Влияют на когнитивное здоровье

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В грецких орехах содержатся питательные вещества, поддерживающие здоровье мозга, а еще частое употребление орехов может способствовать улучшению когнитивных функций.

Уменьшают вес

Исследование, проведенное Гарвардской школой здравоохранения, показало, что увеличение ежедневного потребления орехов всего на половину порции (15 граммов) связано с меньшим набором веса и меньшим риском ожирения.