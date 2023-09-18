Додайте в свій раціон гранат: 5 переконливих причин від дієтологів

Якщо додасте до свого раціону гранат чи гранатовий сік, то отримаєте чимало користі для свого організму. Цей фрукт містить міцні поліфеноли та багато клітковини.

Гранат – це чудовий фрукт, який допомагає боротися з хворобами серця, містить велике джерело антиоксидантів та підтримує здоров’я кишечника.

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Гранати багаті антиоксидантами

Антиоксиданти допомагають боротися зі вільними радикалами, зменшують пошкодження клітин і захищають від хвороб. Про це розповіла спортивна дієтологиня з Нью-Джерсі Лексі Моріарті. За її словами, окрім того, що антиоксиданти здатні знижувати розвиток деяких видів раку та серцево-судинних захворювань, фрукти багаті цими сполуками, сприяють здоров’ю шкіри, мозку і очей.

Гранати багаті клітковиною і поліфенолами

Клітковина позитивно впливає на здоров’я кишечника. Гранат також містить чимало поліфенолів, які діють як пребіотики, тобто живлять корисні мікроби. Дипломована дієтологиня із Сан-Франциско Кім Калп каже, що корисні мікроби (в кишечнику) можуть харчуватися поліфенолами граната, які відповідно покращать слизову оболонку кишечника і зменшать хвороботворне запалення.



Гранати є дуже корисними / Фото Pexels

Гранати підтримують здоров’я серця

Кім Калп зазначає, що гранат може захистити серце кількома способами. У 2021 році гранат був названим найкращим кардіозахисним фруктом. Гранат може підвищити рівень хорошого холестерину та знизити ризик поганого.

Дослідження 2023 року довело, що він також знижує артеріальний тиск. Вживання гранатового соку може покращити кровотік та зменшити стенокардію. Окрім того, гранат покращує здоров’я артерій, запобігаючи утворенню бляшок.

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Гранати покращують спортивні результати

"Як показують дослідження, гранатовий сік може покращити спортивні результати та прискорити відновлення після тренувань", – каже спортивний дієтолог.

Гранати покращують контроль рівня цукру в крові

Фрукти містять природні цукри, включаючи гранат, хоча гранат входить до списку фруктів з низьким вмістом цукру. Дієтологиня Кім Калп каже, що люди з діабетом можуть їсти гранат і отримувати від нього користь. Фактично цей фрукт може допомогти контролювати рівень цукру в крові.