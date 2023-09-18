Добавьте в свой рацион гранат: 5 убедительных причин от диетологов

Если добавите в свой рацион гранат или гранатовый сок, то получите немало пользы для своего организма. Этот фрукт содержит прочные полифенолы и много клетчатки.

Гранат – это отличный фрукт, который помогает бороться с болезнями сердца, содержит большой источник антиоксидантов и поддерживает здоровье кишечника.

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Гранаты богаты антиоксидантами

Антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, уменьшают повреждение клеток и защищают от болезней. Об этом рассказала спортивная диетология из Нью-Джерси Лекси Мориарти. По ее словам, кроме того, что антиоксиданты способны снижать развитие некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний, фрукты богаты этими соединениями, способствуют здоровью кожи, мозга и глаз.

Гранаты богаты клетчаткой и полифенолами.

Клетчатка оказывает положительное влияние на здоровье кишечника. Гранат также содержит много полифенолов, которые действуют как пребиотики, то есть питают полезные микробы. Дипломированная диетология из Сан-Франциско Ким Калп говорит, что полезные микробы (в кишечнике) могут питаться полифенолами граната, которые соответственно улучшат слизистую кишечника и уменьшат болезнетворное воспаление.



Гранаты очень полезны / Фото Pexels

Гранаты поддерживают здоровье сердца

Ким Калп отмечает, что гранат может защитить сердце несколькими способами. В 2021 году гранат был назван лучшим кардиозащитным фруктом. Гранат может повысить уровень хорошего холестерина и снизить риск плохого.

Исследование 2023 года доказало, что он также снижает артериальное давление. Употребление гранатового сока может улучшить кровоток и уменьшить стенокардию. Кроме того, гранат улучшает здоровье артерий, предотвращая образование бляшек.

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Гранаты улучшают спортивные результаты

Как показывают исследования, гранатовый сок может улучшить спортивные результаты и ускорить восстановление после тренировок, - говорит спортивный диетолог.

Гранаты улучшают контроль уровня сахара в крови

Фрукты содержат природные сахара, включая гранат, хотя гранат входит в список фруктов с низким содержанием сахара. Диетологиня Ким Калп говорит, что люди с диабетом могут есть гранат и получать от него пользу. Фактически, этот фрукт может помочь контролировать уровень сахара в крови.