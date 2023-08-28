Грейпфрут є багатим джерелом вітаміну С. Половина середнього грейпфрута може забезпечити 50% добової добової дози вітаміну С. Вітамін С допомагає у синтезі колагену. Колаген - це незамінний білок, який підтримує здоров'я вашої шкіри.
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Вітамін С діє як сильний антиоксидант в організмі людини. Антиоксиданти відіграють велику роль у нейтралізації впливу вільних радикалів на організм та боротьбі із запаленнями.
Обмежує вплив ультрафіолетових променів
Грейпфрут може допомогти захистити вашу шкіру від пошкоджень, викликаних ультрафіолетовими сонячними променями. Вільні радикали у вашому організмі відповідальні за пошкодження шкіри.
Антиоксидантна активність вітаміну С діє проти цих вільних радикалів та обмежує їх вплив на клітини шкіри. Вітамін С також допомагає підвищити шанси на виживання клітин після дії ультрафіолетових променів.
Зменшує утворення зморшок
У кожної людини відбувається з віком природне старіння, і цей процес не уникнути. Шкіра втрачає еластичність, що призводить до появи зморшок та сухості.
Вітамін С у грейпфрутах може посилити синтез білка колагену та допомогти відновити будь-які пошкодження шкіри.
Зберігає шкіру зволоженою
Майже 90% грейпфрута складається із води. Такий високий вміст води може бути корисним для вашої шкіри. Аскорбілфосфат магнію (похідне вітаміну С), сприяє зволоженню шкіри. Зволожена шкіра не виглядає сухою і тьмяною, а також зберігає еластичність.
Грейпфрут є корисним для нашої шкіри / Фото з Pexels
Допомагає залікувати рани
Вітамін С у грейпфруті може сприяти загоєнню ран. Це відбувається через синтез колагену, який підтримує вітамін С.
Допомагає зменшити пігментацію
Грейпфрут може бути ефективним засобом зменшення пігментації шкіри. Вітамін С, що міститься в ньому, може діяти як депігментуючий агент. Ця поживна речовина зменшує утворення меланіну, природного пігменту шкіри, який може зробити шкіру, волосся та очі темнішими.
Антиоксидантна дія бета-каротину в грейпфруті допомагає висвітлити шкіру. Кислота, що міститься в грейпфруті – є елементом хімічного відлущування, робить шкіру яскравішою і вирівнює її тон.
Зменшує запалення
Вітамін С у грейпфруті діє як протизапальний засіб. Це може допомогти зменшити запалення при деяких захворюваннях шкіри, включаючи розацеа та прищі.