Кавун – це солодка ягода, що складається в основному з води. Він містить майже 92% води та 7,55% вуглеводів. Це те, що робить цей популярний фрукт надзвичайно зволожуючим та освіжаючим. Вживання кавуна приносить багато користі для здоров'я, оскільки він багатий на лікопін, вітамін А, вітамін С і антиоксиданти.

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Як інгредієнт для догляду за шкірою кавун має кілька потенційних переваг: він зволожує шкіру та може зменшити запалення.

Користь кавуна для шкіри

Багатий на поживні речовини та антиоксиданти

Він містить вітаміни А і С, які допомагають пошкодженій шкірі. У кавуні також міститься багато антиоксидантів, які допомагають нейтралізувати вільні радикали, що генеруються ультрафіолетовим випромінюванням і забруднювачами навколишнього середовища

Захищаючи шкіру від окислювального стресу, кавун може допомогти запобігти передчасному старінню, зберегти еластичність шкіри і зробити її молодшою,

– розповіла доктор медичних наук Мішель Генрі.

Зволожує шкіру

Кавун освіжає у спекотний літній день через високий вміст води. З цієї ж причини засоби догляду за шкірою з кавуном можуть зволожувати і боротися з сухістю шкіри.

"При місцевому застосуванні він може допомогти відновити вологість шкіри, покращити рівень гідратації і зменшити сухість і шорсткість", – зазначила лікарка Мішель Генрі.



Кавун є корисним для шкіри / Фото з Healthshots

Зменшує запалення та прищі

Засоби для догляду за шкірою з кавуном багаті на амінокислоти, що робить їх відмінним варіантом для схильної до акне або запаленої шкіри. Деяким людям вони допомагають вирівняти текстуру шкіри, висвітлити шкіру і навіть додати приємне сяйво

"Кавун містить такі амінокислоти, як цитрулін, які мають заспокійливу та протизапальну дію на шкіру", – додала лікарка Генрі.