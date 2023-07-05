Їжте кукурудзу: яку користь вона дає нашому організму

У літній сезон ми любимо вживати кукурудзу в багатьох варіаціях: з качаном, в салаті, у вигляді попкорну тощо. Кукурудза є досить корисною злаковою культурою, тож вам варто знати про її плюси.

Кукурудза насичена вітамінами групи B, Е, А, РР, які дуже корисні для жінок, позитивно впливають на стан волосся та шкіри, допомагають впоратися з депресією.

Читайте також Ківі здивує неймовірною користю: ось чому його потрібно їсти

Заряд важливих мінералів

Кукурудза містить калій, мінерал, який, як відомо, допомагає знизити рівень артеріального тиску, підтримувати міцні кістки та запобігати утворенню каменів у нирках.

Корисні антиоксиданти

Дві поширені сполуки, які містяться в кукурудзі, відомі як лютеїн та зеаксантин, надають жовтій кукурудзі її насичений колір, і вони мають вирішальне значення для здоров'я ваших очей та зору. Ці сполуки допомагають при вікових проблемах, таких як катаракта.



Кукурудза дуже позитивно впливає на наш організм / Фото з Allrecipes

Попкорн допомагає залишатися ситими

Попкорн з високим вмістом клітковини та низьким вмістом калорій є улюбленою закускою для багатьох. Це низькокалорійна, багата на поживні речовини закуска, яка довше зберігає почуття ситості.

Кілька вітамінів групи В

Кукурудза багата вітаміном B6 і вітаміном B9 - двома основними вітамінами, які відіграють роль в енергетичному обміні та інших важливих функціях організму. Кукурудза також містить інші вітаміни групи В у менших кількостях, такі як пантотенова кислота (вітамін В5).

Вітамін B9 (також відомий як фолієва кислота) допомагає підтримувати здоров'я печінки, шкіри та волосся, а також допомагає підтримувати нормальну роботу нервової системи.